Em ato realizado na tarde desta segunda-feira (19), no Salão Pantanal do TJMS, o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Paschoal Carmello Leandro, recebeu o total de 201 livros doados pelo Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, das mãos do presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva.

Foram doados vários títulos de obras nas áreas de direito civil, penal, administrativo e constitucional, que passam a compor o acervo do Tribunal de Justiça. Todas as obras foram cedidas ao IDAMS pela Editora Fórum.

No ato de entrega, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Paschoal Carmello Leandro, agradeceu a doação e ressaltou que as obras terão grande importância aos magistrados em suas pesquisas na elaboração de decisões.

O presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva, destacou que já são mais de 3 mil obras doadas pelo Instituto desde 2018 em MS com o objetivo de difundir e propagar o Direito Administrativo. “Nós temos o grande objetivo de incluir Mato Grosso do Sul no mapa do Direito Administrativo brasileiro. Agradeço ao Tribunal de Justiça pela parceria por receber essas obras”, concluiu.

Além dos presidentes do TJ e do IDAMS, estavam presentes na solenidade o vice-presidente do TJ, Des. Carlos Eduardo Contar, os desembargadores Sideni Soncini Pimentel, Luiz Tadeu Barbosa Silva e Odemilson Roberto Castro Fassa, o juiz auxiliar da Presidência, Fernando Chemin Cury, a defensora pública Cláudia Bossay Assumpção Fassa e o vice-presidente do Instituto, Jean Phierre da Silva Vargas.