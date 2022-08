Com o objetivo de fornecer qualificação permanente para a formação de novos conciliadores e mediadores judiciais, além de oferecer atendimento mais eficaz a pessoas que buscam soluções autocompositivas para seus conflitos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), com apoio da Escola Judicial (Ejud), realizou o 31º Curso Presencial de Formação de Conciliadores e Mediadores Judiciais, em agosto, na comarca de Corumbá.

O curso teve 12 participantes e foi ministrado pela instrutora Andreia Bobadilha, cumprindo as 40 horas-aula do módulo teórico. O conteúdo oferecido possibilitou a imersão dos alunos nos conceitos teóricos e nas boas práticas da conciliação e da mediação, por meio de simulações, oportunizando o compartilhamento de experiências e esclarecimentos de dúvidas sobre a aplicação prática das técnicas autocompositivas.

O juiz Maurício Cleber Miglioranzi Santos, coordenador do Cejusc/Corumbá, recepcionou os participantes ressaltando a importância do trabalho da conciliação e mediação judicial, definindo-as como um método qualificado de autorresolução de conflitos, para o qual os conciliadores e mediadores judiciais são capacitados para tratar adequadamente tais conflitos.

“A mediação visa ultrapassar os muros do setor judicial e fomentar na sociedade a capacidade de autorresolução dos conflitos por meio da empatia, do empoderamento e da autorresponsabilização. É muito grande a responsabilidade dos mediadores na mudança deste paradigma social”.

Importante lembrar que, coordenado pelo Des. Ruy Celso Barbosa Florence, em parceria com a Ejud, somente este ano o Nupemec deve oferecer o módulo teórico a 164 alunos de todo o Estado, assim como disponibilizar 48 vagas em cursos de atualização de procedimentos para mediadores e conciliadores que já atuam.

Caso haja demanda, mais turmas poderão ser abertas, uma vez que o Nupemec é reconhecido pela Portaria n. 15/2018 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), para a realização de cursos de formação de conciliadores e mediadores judiciais, o que possibilita o atendimento ágil de demandas não previstas no início do planejamento anual.

Ressalte-se que essa é a segunda vez que Corumbá é contemplada em 2022 com a capacitação em técnicas autocompositivas dentre as seis edições já realizadas na comarca, sendo em 2015 e 2016 com o curso de Conciliação e Mediação presencial, em 2019 o de Conciliação presencial e em 2021 o de Conciliação e Mediação on-line, resultando na capacitação de 90 pessoas.