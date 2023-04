TJ suspende eleição e manda TRE registrar nova executiva do União Brasil

O desembargador José Marcos de Brito Rodrigues, do TMS, determinou a suspensão da eleição da executiva regional do União Brasil, marcada para sábado. Além de advertir o juiz Flávio Saad Peron, da 15ª Vara Cível, e ordenar que o Tribunal Regional Eleitoral registrar a executiva regional eleita no dia 4 deste mês, comandada pelo advogado Rhiad Abdulahad.

Esta é mais uma decisão do impasse entre os grupos de Soraya Thronicke e da ex-deputada Rose Modesto pelo comando do partido no Estado. A comissão provisória nacional anululou a eleição realizada no início do mês e marcou uma nova convenção, das 8h às 18h do próximo sábado, na Capital.

“Entrementes, é de se ressaltar que, anteriormente ao pedido de extinção de páginas 291, este Tribunal já havia proferido uma decisão monocráticas obrestando os efeitos daquelas decisões, sendo que certo que o juiz de primeiro grau já detinha conhecimento desse fato, pois, aludido pronunciamento foi juntado no processo de origem, autos de n. 0817427-61.2023.8.12.0001, em momento anterior”, pontuou o desembargador.

“Nesse contexto, tendo em vista que ainda há uma decisão deste Tribunal hígida e válida, o mínimo que se esperava é que – além da expedição de ofício ao TRE-MS, comunicando-se da sentença de extinção do feito (mesmo sem o devido trânsito em julgado) – aquele Órgão Eleitoral e a Comitiva Nacional do Partido fossem devidamente informados daquilo que este Sodalício já havia deliberado e que, repito, continua produzindo seus efeitos, pois não cabe ao magistrado de primeiro grau fazer juízo de valor, ainda que implicitamente, se um recurso deve ou não ser conhecido e, sim, fazer cumprir as providências determinadas em Segundo Grau”, afirmou Marcos José de Brito Rodrigues.

“Destarte, se no momento em que houve a concessão das medidas de urgências, o magistrado singular determinou explicitamente a expedição de ofícios TRE (p. 73, 92 e 249), caberia, outrossim, informar aquele órgão que este Sodalício suspendeu os efeitos daqueles pronunciamentos; o que, no entanto, não foi realizado na sentença de páginas 292, mesmo o recurso não tendo sido julgado em seu mérito e/ou não conhecido”; observou.

“Ressalta-se, ademais, que não cabe ao juiz singular imiscuir-se se o TRE-MS ou a Comitiva Nacional do Partido vão ou não cumprir a decisão deste Tribunal, em virtude de ter proferido uma sentença de mérito, dada a renúncia formulada pelo autor-agravado (ainda não transitada em julgado), e, sim, atender uma ordem de Segundo Grau, fazendo as mesmas comunicações que teve todo o cuidado de emitir, quando proferiu suas decisões de tutela de urgência concessivas e, após, a sentença de extinção do feito”, concluiu o magistrado.

Por enquanto, o advogado Rhiad Abdulahad é oficialmente o novo presidente da comissão provisória regional.