Está publicado no Diário da Justiça desta terça-feira, dia 23 de novembro, a Portaria n. 1.160, que transfere o feriado do Dia da Justiça para o dia 7 de janeiro de 2022. De acordo com a portaria assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Des. Carlos Eduardo Contar, será transferido o feriado do dia 8 de dezembro de 2021 (quarta-feira), em que se comemora o Dia da Justiça, para o dia 7 de janeiro de 2022 (sexta-feira), não havendo expediente forense no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias na data referida.