O modelo inovador da Central de Processamento Eletrônico (CPE) do TJMS, em funcionamento no Judiciário sul-mato-grossense desde 2013, vem servindo de referência para diversos outros tribunais do país. Na última semana entrou em funcionamento a Central Eletrônica de Processamento (CEPRE) do Tribunal de Justiça do Acre, que conta com o apoio do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul na troca de experiências, e resultou na adoção do modelo de MS praticamente em sua integralidade.

A inauguração da CEPRE foi realizada no último dia 14 de julho, em Rio Branco, e os resultados preliminares apontam que, em uma semana de atividades, a Central alcançou produtividade esperada para 90 dias.

No início do mês, a diretora da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau do TJMS, Conceição Pedrini Pereira, visitou a CEPRE a convite do Tribunal de Justiça do Acre, onde relatou sua experiência por ocasião do início dos trabalhos em Mato Grosso do Sul, como também os desafios enfrentados e o percurso até a consolidação do modelo de inovação na gestão de processos.

A diretora já participou da fase de implantação de centrais de processamento eletrônico nos TJs de Rondônia e Alagoas no ano de 2018, que também se inspiraram na iniciativa sul-mato-grossense para criarem suas próprias CPEs.

A Central de Processamento Eletrônico foi adotada como boa prática pelo TJAC, em procedimento que objetivou o intercâmbio de experiências bem-sucedidas na área. A instalação física e operacional da CEPRE representa a conclusão de um processo iniciado em 2020. Em março de 2021 teve início a elaboração do plano de trabalho.

Saiba mais – Reconhecida nacionalmente como o “Cartório do Futuro”, a atuação da CPE do TJMS começou pelas varas de execução penal do Estado e alcançou as varas dos juizados de comarcas do interior, além das varas da justiça comum.

O projeto pioneiro no Brasil começou a chamar a atenção de outros tribunais, que constantemente visitam o Poder Judiciário de MS em busca de mais detalhes sobre o funcionamento do cartório 100% eletrônico que já foi copiado em vários estados brasileiros.