TJMS conquista a revalidação do ISO 9001:2015 e ISO 37001. A cerimônia de encerramento da auditoria de manutenção das certificações ISSO foi realizada hoje (28) no Salão Pantanal.

Ressalte-se que o TJMS é o primeiro no país a receber certificação ISSO no 2º grau, em outubro de 2022. Estiveram no TJMS o auditor Airton Mondadori Filho, da empresa QMS Certification e o consultor Mário Lúcio Paiva da empresa, da TNQ Consultoria, que foram acompanhados pela servidora Viviane de Pinho, gestora do Sistema de Gestão Integrado (SGI).

O auditor verificar a conformidade dos requisitos para a certificação. Durante a semana vistaram secretarias e gabinetes no Tribunal de Justiça. Na apresentam do relatório final, o auditor ressaltou que não foram encontradas não-conformidades e destacou como pontos positivos a visão estratégica e o apoio às atividades do SGI pela atual administração; a estruturação e a gestão do SGI; a sistemática de gestão de mudanças; a organização das atividades dos processos (ISO) e a conscientização quanto às políticas do SGI.

“Agradeço especialmente à equipe que veio proceder e realizar a auditoria integrada e estendo os agradecimentos aos nossos servidores, que mantiveram a qualidade do trabalho, nos possibilitando a manutenção das certificações”, disse o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins,

Convidado a estar no encontro, o Des. Carlos Eduardo Contar, que presidia o Poder Judiciário na gestão em que o TJMS obteve as duas importantes certificações, parabenizou o Des. Sérgio por dar seguimento a esta reavaliação periódica necessária para que o Tribunal de Justiça de MS tenha certificação renovada.

“O serviço público normalmente é visto como serviço mal prestado e o TJMS tem a garantia e a segurança no tocante a gestão da qualidade e do antissuborno. Isso tem sido copiado por outros tribunais, que nos procuraram como o mesmo propósito. Cumprimento nosso presidente pela continuidade, de extrema valia não só para o público interno, quanto para o público externo. O TJMS é um órgão público devidamente qualificado, com gestão segura e efetivamente de qualidade e gestão transparente, que garante a não corrupção ou, pelo menos, tenta de alguma forma coibir algum ato impróprio”, afirmou o Des. Contar.

Participaram da reunião, além dos auditores e do presidente do TJMS, o juiz auxiliar da presidência Renato Liberali; a diretora-geral Kele Cristina Leite de Melo, e diversos diretores de Secretarias.