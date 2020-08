O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de coronavírus e o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, sensibilizado com todos os profissionais que estão à frente do combate à Covid-19, promoverá uma homenagem em reconhecimento a este nobre trabalho.

A solenidade ainda não tem data marcada e uma comissão especial será designada pelo presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Paschoal Carmello Leandro, ainda esta semana e os trabalhos serão iniciados imediatamente.

Em linhas gerais, a ideia é oferecer reconhecimento a representantes de segmentos da iniciativa privada, dos setores de saúde, de órgãos públicos, entidades sem fins lucrativos e até mesmo pessoas físicas que de alguma forma contribuíram diretamente nas ações de enfrentamento à Covid-19.

Segundo o presidente do TJ, muitas pessoas trabalharam de forma extraordinária neste período, minimizando os efeitos e o impacto desta doença desconhecida e perigosa, que impactou na sociedade e na economia. “Nada mais justo que lembrar e valorizar o esforço de cada um para eternizar a experiência como exemplo para as próximas gerações”, destacou o Des. Paschoal Carmello Leandro.