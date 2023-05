TJMS empossa Lúcio Raimundo da Silveira no cargo de Desembargador

Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, os membros do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul votaram concurso de promoção para o cargo de Desembargador, critério antiguidade, e o juiz substituto em 2º grau Lúcio Raimundo da Silveira foi promovido por aclamação. Feliz por ter alcançado o ápice da carreira, ele preferiu ser empossado imediatamente.

Assim, o novo desembargador foi conduzido ao plenário pelo decano, Des. João Maria Lós, e pelo mais moderno, Des. Ary Raghiant Neto, para prestar juramento e recebeu a toga de sua esposa, Sra. Ilza Vilela da Silveira. Na sessão o magistrado recebeu ainda a faixa do grau Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário.

Em nome do Tribunal Pleno falou o Des. Sideni Soncini Pimentel, que ressaltou os atributos do novo membro do colegiado. “Pessoa simples e humilde, com alto grau de humanismo, voltado para o trabalho e com grande experiência no trato com os jurisdicionados, advogados e colegas, possuidor de perfil de magistrado comprometido com as causas da justiça. Manifesto votos de judicioso trabalho e pleno sucesso na sua nova missão”.

Em um discurso breve, o Des. Lúcio recordou os diferentes lugares por onde passou ao longo da carreira como Porto Murtinho, Aquidauana, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Nova Andradina, Dourados, Itaporã, Bataguassu, Anaurilândia, Bataiporã, Caarapó, entre outras, nos quais foi bem recebido e dos quais guarda ótimas recordações.

“Chegamos a este egrégio e respeitado Tribunal, entre amigos e colegas. Aqui atuamos sem atropelar o tempo e as pessoas pelo caminho. Junto com nossa equipe de trabalho, continuamos a ser bem acolhidos, apoiados e respeitados por amigos, pares e demais membros desta Corte, além dos servidores. Permitam-me dizer que ainda nos surpreendem o respeito, carinho, gentileza, paciência a nós dispensados, cujos agradecimentos estendemos às autoridades eclesiásticas, membros do MP, Defensoria Pública, polícias civil e militar, em especial à OAB, da qual como uma escola participei por quase 13 anos”, disse.

Agradecendo a Deus pelas conquistas, o novo desembargador manifestou gratidão aos antepassados pelo indispensável legado, dentro e além da magistratura como um todo. “Gratidão à minha eterna namorada e esposa Ilza, companheira e suporte indispensável ao longo dos anos; mãe de nossos queridos filhos Pedro e Paulo Henrique, além daqueles que já estão junto de Deus. (…) Estendo a gratidão aos nossos familiares biológicos e afetivos, em especial aos meus pais e sogros”.

Ao final da sessão extraordinária de posse, o presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, deu as boas vindas ao colega. “O Des. Lúcio é totalmente desprovido de vaidades, um exemplo para o Judiciário com essa simplicidade, essa forma de ser. Se trata de uma grande aquisição para o Tribunal de Justiça para integrar esse time vitorioso que é o time do Judiciário sul-mato-grossense, agora definitivamente em Segundo Grau. Vossa Excelência vai ainda contribuir muito com a sua presença, somando com essa casa com toda sua simplicidade, ausência de vaidade e a sua disposição para o trabalho”.

Dedicação e trabalho – Questionado, após a solenidade, sobre o que a sociedade pode esperar do Des. Lúcio, ele garantiu que se pode esperar muita dedicação e trabalho, mesma postura adotada pelos quase 35 anos na magistratura.

“Faço com prazer. Procuro ser humano, com os olhos voltados para a justiça, gosto de trabalhar em equipe. Não aceito a injustiça. Por onde passei, deixei amigos. Hoje, digo que passaria pelos mesmos lugares, com a mesma postura porque, naquele contexto, fiz o melhor possível. A sociedade pode esperar que eu continue tentando fazer o melhor – errando sim, porque ninguém é perfeito, mas sempre buscando acertar. Se errei dezenas de vezes, busquei corrigir e acertei centenas de vezes”, completou.

Currículo – O novo integrante da mais alta Corte de justiça sul-mato-grossense foi nomeado em 12 de janeiro de 1989 para exercer o cargo de juiz substituto. Em junho de 1989 foi promovido para juiz de primeira entrância e passou a judicar na comarca de Bandeirantes. Em novembro de 1995, uma nova promoção o levou para comarca de Nova Andradina, onde passou a atuar como juiz de segunda entrância.

Em maio de 2001, foi promovido para o cargo de juiz de auxiliar, para atuar em comarca de entrância especial, e começou a julgar em Campo Grande, contudo, por remoção, em novembro do mesmo ano, mudou-se para Dourados, onde permaneceu até janeiro de 2019, quando foi novamente removido para a capital como juiz substituto em segundo grau.