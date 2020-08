Em preparação para o retorno das atividades presenciais, o Tribunal de Justiça de MS está produzindo, em caráter experimental, seus próprios totens de álcool em gel. Diante do custo elevado de cada unidade disponível hoje no mercado surgiu a ideia do “Faça Você Mesmo”, muito condizente, aliás, com os tempos atuais, onde a economia é a palavra de ordem não apenas dentro dos lares, mas também nas instituições públicas.

Embora não previsto como item obrigatório no plano de biossegurança para o retorno das atividades presencias, os dispositivos, que são acionados por pedal, serão mais um reforço para evitar o contágio do coronavírus nos prédios do Poder Judiciário por ocasião da reabertura das portas para o público.

Conforme explica o diretor da Secretaria de Bens e Serviços, Anderson de Oliveira Silva, o projeto foi desenvolvido e executado pela Coordenadoria de Materiais e Manutenção, a qual começou a receber solicitações de alguns fóruns do interior para a aquisição deste item. Como os orçamentos apresentados partiam de mais de R$ 200,00 a unidade chegando até R$ 600,00, os servidores tiveram a iniciativa de produzir o dispositivo eles mesmos. O custo por unidade não ultrapassa os R$ 50,00, isto porque foi aproveitado material já existente no estoque.

Para o diretor da secretaria, os totens “serão um bônus para a reabertura dos prédios do Judiciário, contribuindo para que a higienização ocorra de forma didática, com economia e aproveitamento de material, proporcionando uma medida de segurança além do previsto no plano de biossegurança”.

A primeira leva de 26 totens foi encaminhada para os fóruns do interior, aproveitando também o transporte trimestral de materiais. O objetivo é destinar uma unidade, pelo menos, para cada prédio, que se somarão aos dispensers de parede já existentes.

Com relação à produção, ela ainda é tímida, sobretudo porque a equipe está reduzida justamente porque há servidores que são do grupo de risco e estão cumprindo expediente somente em teletrabalho. Mesmo assim, a expectativa é de produzir 20 novos totens na próxima semana. E as boas ideias não param de surgir, a equipe começou a produzir máscaras protetoras faciais – Face Shield, que possuem uma viseira antirespingos, muito eficiente no combate à contaminação do coronavírus. Este material deve ser destinado aos oficiais de justiça.

Produtos estes que, justamente pelo período de pandemia, são vendidos “a preço de ouro”, destaca o diretor da Secretaria de Bens e Serviços. O bom exemplo e o esforço de sua equipe certamente garantirão uma economia significativa aos cofres públicos.