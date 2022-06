Em solenidade realizada no plenário do Tribunal Pleno, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Carlos Eduardo Contar, entregou na tarde de segunda-feira, dia 20 de junho, a Medalha de Bons Serviços Judiciários a servidores lotados na Secretaria do Tribunal de Justiça e nos Gabinetes dos Desembargadores com mais de 10 anos de serviços.

Na abertura da solenidade, o presidente do TJ ressaltou a participação de Desembargadores neste ato em que a administração do Poder Judiciário de MS faz o reconhecimento público aos seus servidores. “A cada evento deste aumenta a participação dos nossos desembargadores, o que nada mais é do que o justo reconhecimento dos valorosos serviços prestados por cada um de vocês. São décadas de serviço, de trabalho, de uma vida dedicada ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. E nós todos, desembargadores, juízes, temos essa oportunidade única de dizer a vocês, muito particularmente, o quanto somos gratos por esta prestação de serviço. Não é apenas uma questão de tempo, não é apenas a dedicação diária, mas é muito mais. É emprestar parte da vida de cada um vocês a levar a justiça àqueles que nos procuram. E os senhores com essa dedicação, com esse empenho, com esta parcela do seu tempo, de suas competências, de suas capacidades, dão realmente o valor que tem o Poder Judiciário Sul-mato-grossense. Com esta razão, de uma maneira muito singela, fazemos questão de entregar a cada um, pessoalmente, este símbolo de reconhecimento por tudo aquilo que vocês fazem por nós todos. Eu só tenho a agradecer e dizer, realmente, continuemos juntos prestando esta tarefa que nos é incumbida e que os senhores muito bem fazem”, destacou o Des. Carlos Eduardo Contar.

Além dos homenageados, familiares e amigos destes, o ato solene contou com a participação do vice-presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sideni Soncini Pimentel, do Corregedor-Geral de Justiça, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, e dos desembargadores Dorival Renato Pavan, Vladimir Abreu da Silva, Ruy Celso Barbosa Florence, Luiz Gonzaga Mendes Marques e Nélio Stábile.

A Medalha de Bons Serviços Judiciários foi instituída por meio da Resolução nº 245, de 5 de maio de 2021, e reconhece décadas de dedicação e estabilidade, voltados à melhoria dos serviços, com o transcorrer de tantos anos na prática do serviço público judicial estadual.

A relação de agraciados foi publicada pela Portaria nº 126/2022 da Secretaria de Gestão de Pessoas, considerando o tempo de serviço até 30 de junho de 2021 e constará no registro funcional dos agraciados. Os demais servidores da Secretaria do TJ e dos Gabinetes dos Desembargadores com mais de 10 anos de serviços prestados serão homenageados em solenidades neste mês de junho.

Confira abaixo a lista dos homenageados.

Medalha de Bons Serviços Judiciários – Bronze (10 anos ou mais)

Ismene Pinheiro da Silva

Lígia Mabel Duarte dos Santos

