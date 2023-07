O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informa que o expediente forense na Secretaria do TJMS e em todas as comarcas do Estado não sofrerá nenhuma alteração decorrente dos jogos da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminina de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia.