A época de Natal já está próxima e nem a pandemia do novo coronavírus deixará o espírito natalino se enfraquecer. Por isso, além de presentear quem você ama, que tal levar esperança para aqueles que mais precisam? O Tribunal de Justiça está lançando a Campanha de Natal de 2020 que atenderá crianças, adolescentes e idosos que estão em instituições de acolhimento ou que participam de algum projeto social.

Para apadrinhar alguém é muito fácil, basta acessar o site do Pacijus pelo link https://www.tjms.jus.br/pacijus2020/ e escolher alguém para presentear. Você pode, por exemplo, escolher uma criança que pediu um pijama ou um brinquedo para desenvolvimento psicomotor para auxiliar no tratamento de sua deficiência. Ou que tal uma bicicleta ou um tablet?

Para o público da melhor idade, os pedidos são de roupas, sapato, relógio, kit de higiene e beleza ou ainda, para os amantes do futebol, que tal presentear com uma camiseta do Palmeiras?

Depois de escolher quem presentear, você pode comprar o presente e deixá-lo na portaria do TJMS, que fica no Parque dos Poderes, ou se preferir, pode fazer um depósito bancário ou transferência para a conta do Pacijus/Amamsul no banco Sicredi: Agência 0911 e Conta-corrente 56741-4. O CNPJ é 03978517/0001-48.

O comprovante do depósito ou transferência deve ser enviado para o e-mail pacijus@tjms.jus.br ou para o WhatsApp 67 99957-6261. Todos os recursos recebidos nesta conta bancária serão destinados para aquisição dos presentes indicados pelo padrinho.

“Quero contar com a solidariedade dos parceiros, dos magistrados e dos servidores que sempre apoiam em nossas campanhas. Principalmente neste momento delicado de pandemia, em que muitas pessoas perderam emprego ou que não podem sair para buscar o sustento. É neste momento que devemos dar o apoio necessário”, disse Célia Leandro, apoiadora dos projetos do Pacijus e esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro.

A Portaria n. 1867/2020, que normatiza a campanha de Natal do ano de 2020, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TJMS. As entidades, instituições e projetos que queiram solicitar inclusão na campanha devem enviar requerimentos/ofícios no período de 22 a 30 de outubro. A divulgação das inclusões deferidas acontecerá de 2 a 6 de novembro.

Compartilhe o vídeo da campanha: https://youtu.be/utibYI6PRfk.