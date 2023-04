TJMS mantém condenação de envolvidos em farra das diárias; vereador chegou a fugir de pijama

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação do vereador de Ribas do Rio Pardo, Adalberto Alexandre, conhecido como Betinho, e outras seis pessoas envolvidas em uma investigação da Farra das Diárias.

A condenação resulta da Operação Viajantes, realizada em 2014 pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que revelou esquema de pagamento de diárias a vereadores, resultando no afastamento e cassação de toda a Câmara. Na ocasião, o vereador Betinho chegou a fugir de pijama durante operação.

Os envolvidos foram denunciados por enriquecimento ilícito e fraude em licitação, mas recorreram, alegando que não houve comprovação de dolo, sustentando que não tiveram aumento de patrimônio

Decisão

O Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recursos dos réus Marcos

Gomes da Silva Junior, Adalberto Alexandre Domingues, Cacildo Pedro Camargo, Gil

Nei Paes da Silva, Natanael Fernandes Godoy Neto, Edna Luperini e Antônio Luperini,

apenas para reduzir o prazo da pena de suspensão dos direitos políticos, para 3 (três)

anos.

Abaixo a condenação dos envolvidos na primeira sentença:

a) réu Adalberto Alexandre Domingues – suspensão dos direitos

políticos por 05 anos; a perda do cargo ou da função pública que o réu eventualmente

exercer ao tempo da condenação irrecorrível; ao pagamento de multa civil equivalente a

05 vezes a última remuneração recebida da Câmara Municipal de Ribas do Rio PardoMS e; a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos;

b) réu Cacildo Pedro Camargo – suspensão dos direitos políticos por

05 anos; a perda do cargo ou da função pública que o réu eventualmente exercer ao

tempo da condenação irrecorrível; ao pagamento de multa civil equivalente a 05 vezes a

última remuneração recebida da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS e; a

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual

seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos;

c) réu Gil Nei Paes da Silva – suspensão dos direitos políticos por 05

anos; a perda do cargo ou da função pública que o réu eventualmente exercer ao tempo

da condenação irrecorrível; ao pagamento de multa civil equivalente a 05 vezes a última

remuneração recebida da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS e; a proibição

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual

seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos;

d) réu Marcos Gomes da Silva Junior – suspensão dos direitos

políticos por 05 anos; a perda do cargo ou da função pública que o réu eventualmente

exercer ao tempo da condenação irrecorrível; ao pagamento de multa civil equivalente a

05 vezes a última remuneração recebida da Câmara Municipal de Ribas do Rio PardoMS e; a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos;

e) réu Natanael Fernandes Godoy Neto – suspensão dos direitos

políticos por 05 anos; a perda do cargo ou da função pública que o réu eventualmente

exercer ao tempo da condenação irrecorrível; ao pagamento de multa civil equivalente a

05 vezes a última remuneração recebida da Câmara Municipal de Ribas do Rio PardoMS e; a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos;

f) ré Edna Luperini – suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; ao pagamento de multa civil no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e; a

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

g) réu Antônio Luperini – suspensão dos direitos políticos por 05

(cinco) anos; ao pagamento de multa civil no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e;

a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

h) ré Antônio Luperini & Cia Ltda – pagamento de multa civil no

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e; a proibição de contratar com o Poder Público

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05

(cinco) anos.

