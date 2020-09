A partir do dia 30 de setembro, audiências e sessões de julgamento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul passam a ocorrer, também, pelo aplicativo Microsoft Teams, modelo de comunicação oficial. A ferramenta virtual será utilizada em reuniões administrativas do Poder Judiciário, em substituição à solução Google Meet, atualmente usada, mas que tem sua licença para o PJMS expirada no final deste mês.

Após a justificativa técnica, da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), o presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, decidiu por definir como padrão a ferramenta Microsoft Teams. Para a utilização em larga escala, foram criadas Salas de Virtuais de Primeiro Grau, que poderão ser acessadas no link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu.

É importante usar estes ambientes virtuais, pois facilitam o acesso à sala de audiências, padronizam as intimações de audiência de videoconferência e evitam problemas futuros nas intimações em caso de mudança de solução de TI.

A Secretaria de TI preparou os acessos, tutoriais e as capacitações necessárias para seus usuários, durante o mês de setembro, para a utilização do novo serviço, ficando disponível nesta segunda quinzena do mês de setembro. Magistrados, servidores, advogados, promotores, defensores e demais operadores do direito podem ter acesso a vídeos que orientam a como realizar audiências utilizando esta nova tecnologia no endereço https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=191892676.

Neste momento, é necessário realizar adequações, como novas intimações remarcando as audiências designadas após a data de 29 de setembro de 2020, que ocorreriam no Google Meet, devendo colocar nestas intimações o novo endereço de acesso à sala virtual.

A medida também vale para videoconferências que tratam de temas administrativos, no âmbito do Poder Judiciário de MS, devendo os usuários não mais utilizarem o aplicativo Google Meet, passando a utilizar a solução Microsoft Teams.

O Microsoft Teams passa a ser a solução de TI oficial do Poder Judiciário de MS, contudo não será obrigatório, e os usuários poderão utilizar outros softwares que tenham licenças válidas para o ato que será realizado ou praticado.

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS vem trabalhando para fornecer todos os recursos necessários para que servidores e magistrados possam desempenhar suas funções de forma remota, sendo um dos principais serviços de TI, utilizados neste período, é o de videoconferência, usado largamente para a realização de reuniões administrativas e audiências em todo o estado.

Em paralelo, desde o início do ano de 2020, a equipe técnica da STI empreendeu esforços para realização de estudos e avaliação de tecnologias para solução de escritório em nuvem para ser contratada pelo PJMS. Esta solução compreende serviços como: e-mail, armazenamento de documentos, videoconferência, mensageiro, dentre outros.