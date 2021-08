Dados estatísticos da Secretaria Judiciária indicam que houve no mês de julho o maior número de distribuições processuais aos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. No total, foram distribuídos 7.590 processos. Embora o número de distribuições tenha sido alto, o total de julgamentos realizados no mês superou os distribuídos, totalizando 7.962 processos, sendo 1.158 decisões monocráticas e 6.804 por colegiado, correspondendo a 104,90%.

Além disso, o TJMS encerrou julho com o menor acervo do ano, registrando no último dia do mês, 14.896 processos. Foram baixados definitivamente 7.452 processos. Dessa forma, a coordenadoria de processamento e a coordenadoria de baixa mantiveram seus trabalhos zerados, sem prazos vencidos e efetuando a baixa dos processos no mesmo dia em que houve o trânsito em julgado.

Acumulado do ano ? No acumulado do ano, janeiro registrou 4.549 processos distribuídos; fevereiro 4.998 feitos; março 6.446 ações; abril 7.327 autos; maio 6.341 e junho 7.437 processos.