A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de MS começou essa semana a trocar os computadores de trabalho dos magistrados. De acordo com o plano estratégico da STI, para a atualização do parque tecnológico do Poder Judiciário, na primeira fase foram adquiridos 322 computadores para substituir as estações de trabalho dos magistrados, diretores de secretaria e de servidores que necessitam de máquinas com as mesmas especificações para o desempenho de suas atividades.

Para a implantação da segunda etapa, o TJMS pretende comprar mais 1.500 máquinas, cujo edital de licitação deve sair nos próximos dias, e destinar os equipamentos aos servidores das comarcas do interior. O plano aponta também a intenção de adquirir mais 1.900 computadores em 2023 para substituição das demais máquinas desatualizadas – o que fechará o ciclo de ações do planejamento estratégico e prioritário, o que permitirá mais qualidade e segurança no trabalho dos magistrados e servidores.

De acordo com o diretor da STI, Luciano Correia Pereira Filho, a intenção não era trocar a totalidade das máquinas, contudo, a nova versão do Sistema Operacional Microsoft Windows utilizada para o trabalho não é compatível com nenhum dos computadores utilizados pela justiça sul-mato-grossense até então, o que também auxiliou a atual administração na decisão de investir em um novo parque tecnológico. Após uma extensa análise dos requisitos e necessidades de segurança, integridade e desempenho dos recursos computacionais do Poder Judiciário de MS, e da defasagem tecnológica dos computadores, a única alternativa viável e eficaz era a criação de um plano para a substituição de todo o parque tecnológico até 2025.

“Considerados os prós e contras, entendemos ser melhor a troca planejada dos equipamentos para evitar que, em outubro de 2025, fiquemos com mais de 5.000 máquinas comprometidas e com diversas vulnerabilidades de segurança. Com os novos computadores, conseguiremos atender melhor os magistrados e servidores do interior e da Capital e isso resultará, por consequência, em uma prestação jurisdicional ainda mais segura e célere”, explicou.

É importante frisar que desde 2014 a STI realiza todas as aquisições das soluções de TI em conformidade com a Resolução nº 182 do Conselho Nacional de Justiça, que é praticamente idêntica à então nova Lei de Licitações (14.133) – que enfatiza e detalha a necessidade da construção dos Estudos Técnicos Preliminares para qualquer procedimento de contratação pela Administração Pública. Nesse sentido, a presente aquisição de computadores foi precedida por um extenso trabalho de análise e documentação técnica.