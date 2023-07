“Todo desarmamento precede uma ditadura”, diz Rodolfo Nogueira sobre decreto de Lula

Na última sexta-feira (21) foi divulgado decreto assinado por Lula que prevê restrições mais rígidas do acesso às armas pela população. O deputado federal Rodolfo Nogueira criticou as ações do petista, alegando que “todo desarmamento precede uma ditadura”.

De acordo com o documento, haverá uma redução na quantidade de armas e munições que podem ser compradas por civis para a defesa pessoal, além de ser retomada a necessidade de uma comprovação efetiva para que o cidadão possa adquirir o armamento.

Na contramão das ditaduras, o presidente Bolsonaro flexibilizou o acesso às armas para o cidadão. “Entendemos que todo cidadão tem o direito de se defender, armas salvam vidas”, reforçou o parlamentar.

Nogueira citou dados em que mostram que mortes violentas caíram 2,4% em 2022, atingindo o menor patamar da série histórica.

“Lula em um dos seus pacotes de ódio, assinou um decreto que restringe novamente o acesso às armas de fogo no Brasil, mas esse decreto atinge somente o cidadão de bem, e não os traficantes que estão nos morros armados até os dentes. Nosso líder maior da direita, Jair Bolsonaro, já disse e repetiu diversas vezes: todo desarmamento precede a uma ditadura, e não é isso que queremos para o nosso Brasil”, reforçou Nogueira.

Para barrar a decisão, Nogueira, junto com demais parlamentares, assinaram um Projeto de Lei que suspende o decreto de Lula sobre as armas. “A nossa liberdade não tem preço, é o que temos de mais importante em nossas vidas”, finalizou Nogueira.