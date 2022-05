No próximo sábado (21) acontece o lançamento da segunda edição do Programa Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você. Desta vez, a região urbana contemplada será a do Imbirussu. O evento de abertura dos trabalhos será na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, localizada no Jardim Carioca, a partir das 8 horas, e os mais de 70 serviços vão se estender durante 15 dias.

A ação social de sábado terá desde cursos de artesanato a serviços de assistência social. Na Saúde, equipe de enfermagem levará teste de glicemia, aferição de pressão e vacinação. Além disso, haverá captação de vagas, formalização e regularização do MEI, doação de verduras e adubos, entregas de mudas frutíferas e atividades recreativas. Todas essas atividades, incluindo corte de cabelo, emissão de documentos, feira de empregos, sorteio de brindes e atividades para as crianças, são gratuitas. Todas as secretarias, fundações e autarquias municipais estarão envolvidas no programa.

A Funsat Itinerante estará presente e também a Junta do Serviço Militar e Procon. A Agetran vai oferecer atividades do Clube do Setinha, além de orientação para fazer o Passe do Estudante e também a credencial para vaga do idoso. O Planurb vai levar ação de sensibilização ambiental nas áreas de Proteção Ambiental do Córrego Ceroula (APA do Ceroula) e fauna silvestre. A Amhasf doisponibilizará cadastro e consulta sobre os programas habitacionais.

A prefeitura Adriane Lopes levará o gabinete itinerante à região, assim como ocorreu durante o Todos em Ação da região do Bandeira.

Obras

Durante os 15 dias do Programa Todos em Ação, no Imbirussu, a Sisep vai levar serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, tapa buracos, substituição de lâmpadas e patrolamento. A região recebe atualmente investimentos em infraestrutura com a duplicação da Avenida 7 e a construção da ponte que liga o Polo Oeste ao Bairro Nova Campo Grande.

Serviço:

Local: Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho (Avenida Dois, 21 – Jardim Carioca)

Horário: 8 horas