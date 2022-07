A Prefeitura lança neste sábado (2) a 4º edição do Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você. A iniciativa já percorreu as regiões do Bandeira, do Imbirussu e do Lagoa totalizando mais de 70 mil atendimentos prestados à população. O lançamento desta edição será na Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi – localizada na Rua Dois Irmãos, s/n, Jardim Noroeste.

O programa está levando mais de 70 serviços públicos aos moradores das 7 regiões de Campo Grande. A cerimônia irá reunir moradores que poderão aproveitar o momento para usar os serviços ofertados em família.

A região já recebeu nos últimos 5 anos uma nova Escola Municipal de Educação Infantil (Emei Noroeste), um Centro de Cultura e Esporte e Lazer, onde também funciona um novo CRAS, recapeamento de vias importantes como a Vitório Zeolla e Olímpio Klafke e obras de drenagem e controle de erosão estão sendo licitadas no Jardim Noroeste.

O lançamento anterior, que aconteceu na Região do Lagoa, teve cerca de 3,5 mil pessoas passando pela Escola Municipal Antonio Lopes Lins, no Portal Caiobá. Na data foi anunciado investimentos na região de mais de R$ 40 milhões que serão realizados nos próximos dois anos.

Um dos serviços que chamou a atenção de Matheus Borges, de 21 anos, foi o encaminhamento para o mercado de trabalho. Ele mora no Bairro Jardim Tijuca e ficou sabendo da ação através de um familiar.

“Na minha casa a situação está bem difícil. Estamos nos ajudando. Vi que [no Todos em Ação] seria uma oportunidade de sair com um encaminhamento para uma vaga de emprego. Estou muito feliz”, disse.

Na ocasião, foram feitos 265 atendimentos entre consultas com clínico geral, ultrassom vaginal, exames de glicemia, aferição de temperatura, teste de Covid-19 e vacinação contra Covid-19, Influenza e outros.

A moradora do Bairro Caiobá, Angélica Aparecida, 30 anos, procurou atendimento médico. “Minha filha nasceu com deslocamento do quadril, ultimamente ela está reclamando muito de dor. Vim à procura de consulta com ortopedista, para pedir um encaminhamento. Para nossa família, esses serviços são muito bom”, disse.

Dentre os projetos estão assegurados para a Região do Lagoa recursos para execução de 25 quilômetros de pavimentação, 2 km de recapeamento e 11 km de ciclovia. Será retomada a construção e término das obras de uma escola de 12 salas de aula na Vila Natália e das Escolas Municipais de Educação Infantil do São Conrado e do Oliveira 3.

Já no Imbirussu – que recebeu a 2ª edição do Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você – serão investidos R$ 100,2 milhões, com recursos já empenhados e viabilizados por emendas da bancada federal. Com uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, a região vai receber investimentos para recapeamento, implantação de vias estruturantes e será aberta uma ligação viária com os bairros Santa Emília e São Conrado, na Região Urbana do Lagoa, chegando ao Polo Oeste.

Será construída ainda uma segunda ponte sobre o Córrego Imbirussu que também se conectará ao Polo Oeste. Serão investidos ainda na revitalização da Praça do Jardim Carioca, em frente ao Residencial Nelson Trad; no campo de futebol da Vila Popular e na Praça de Esportes do Parada Obrigatória, no Indubrasil.

No Bandeira – que deu início ao projeto – terá a destinação de R$ 12 milhões para a primeira etapa das obras de drenagem e pavimentação do Jardim Itamaracá. A pavimentação é um anseio de 30 anos dos moradores do bairro da região urbana, que concentra uma população de 15 mil habitantes.

A ação que segue por 15 dias na Região Prosa já percorreu as regiões do Bandeira (de 2 de maio até 14 de maio), Imbirussu (de 21 de maio até 3 de junho) e Lagoa (de 11 de junho até 24 de junho). Nas três regiões foram mais de 70 mil atendimentos realizados para a população.

O programa oferece serviços como orientação sobre passe do estudante, corte de cabelo, cadastro para benefícios da tarifa social da Águas Guariroba, Ouvidoria de Campo Grande, orientação de veterinários, vermifugação e vacinação antirrábica para os pets, e diversos cursos de capacitação e geração e renda.

Serviço

Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você Região Prosa

Início: 2 de julho (sábado)

Local: Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, R. Dois Irmãos – Jardim Noroeste.

*A ação ficará por 15 dias na região.