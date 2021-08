Na quarta-feira, 11 de agosto, dia em que se comemorou o Dia do Estudante, a Secretaria Estadual de Educação anunciou uma série de ações em benefício dos estudantes, como a Carteira Digital de Identificação Estudantil (CDIEMS), o Aplicativo EducaMS e o novo Cursinho Online para a REE. A secretária de Educação Maria Cecília explicou que a Carteirinha Digital atenderá alunos de todas as redes de ensino de MS, sejam elas Estadual, Municipal, Federal ou Particular.

A nova carteirinha poderá ser solicitada diretamente pelo aplicativo MS Digital, será gratuita para todos e garantirá todos os direitos já previstos em Lei para os alunos. Todos os passos, desde a solicitação até o acesso ao documento, serão realizados virtualmente via aplicativo com o fornecimento de dados do estudante, foto, documentação e dados de matrícula. Para a emissão, o gestor escolar validará a inscrição com base nos dados enviados pelo estudante. Todas as informações podem ser encontradas no site da secretaria de educação www.sed.ms.gov.br.