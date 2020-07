Tudo indica que as eleições de 2020 terá um grande percentual de renovação na Câmara Municipal de Campo Grande e, entre vários nomes na lista dos pré-candidatos, podemos citar o do Pastor Tomaz ou simplesmente Tomaz “O Barbeiro” como é conhecido no bairro Nova Lima em Campo Grande.

Vindo do Sul do país, esse gaúcho já é um campo-grandense de coração e tem realizado diversos trabalhos sociais e comunitários em nossa cidade. Tomaz agora vai enfrentar um novo desafio, ou seja, disputar uma cadeira na câmara dos vereadores no pleito eleitoral deste ano, pois acredita em seu potencial e, assim, contribuir ainda mais para o desenvolvimento e fortalecimento de nossa cidade. Em recente conversa na sua barbearia, ele contou um pouco de sua história e disse qual era o seu sonho:“Trabalhar para a nossa população é prioridade, quero poder contribuir com nossa Capital e assim poder ajudar outras pessoas, fazendo com que as políticas públicas e os aparelhos públicos funcionem em todas as áreas. Sinto que posso contribuir junto a essa sociedade que tanto necessita. Minha bandeira está voltada à educação e saúde, mas a acessibilidade aos cadeirantes e deficientes físicos também é uma das causas que defendo. Penso que a política moderna visa à solidariedade e parcerias, o voluntariado e a população precisam ser atuantes e ouvidos”, diz Tomaz o Barbeiro.

DESTAQUE INTERNACIONAL

Tomaz, com seu trabalho, vem se destacado a nível nacional e internacional, através do Projeto oriundo da Inglaterra o “The Lions Barber Collective”, o qual é embaixador na América Latina, onde realiza palestras contra a depressão e o suicídio. Em suas viagens missionarias por diversos países da América Latina, traz a experiência de uma educação mais promissora e demonstra o interesse de nosso município oferecer a comunidade aulas de espanhol, pois afinal de contas somos rodeados de países que falam este idioma e somos o único país latino-americano que não fala o espanhol fluentemente, acrescenta.

PROJETOS E PRETENÇÕES POLÍTICAS

Tomaz tem diversos projetos protocolados junto ao município de Campo Grande, como o projeto da implantação da “Ciclo via para cadeirantes” e o “Canil Municipal”, o barbeiro tem obtido o apoio dos comerciantes da região Norte da cidade.

Entrevistado por nossa reportagem, ele conta o porquê pretende ser vereador por Campo Grande. “Sou filiado ao Podemos, e estou à disposição do partido. Recentemente, em reunião com lideranças políticas, meu nome foi colocado na lista e aceitei mais esse desafio. Sou pré-candidato a vereador, argumentou.”

Segundo o Barbeiro “A população pede renovação, disposição e precisa de alguém que realmente os represente, que ouça seus anseios e os levem através de projetos e emendas. Acredito que precisamos de menos políticos e mais administradores como vereadores. Quero ser essa pessoa e deixo meu legado de fazer muito mais pela nossa cidade” Tomaz o barbeiro.