O Tribunal Superior Eleitoral empossou hoje (8), o Ministro Benedito Gonçalves na função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. A solenidade de posse foi realizada no plenário do órgão, de forma presencial e por videoconferência sendo conduzida pelo presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes. O novo corregedor assume a vaga do ministro Mauro Campbell Marques, empossado como Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).​​​​​​​​​