O Prefeito Marquinhos Trad anunciou o retorno do funcionamento do comércio do Centro nos sábados e ampliou até as 19 hs o atendimento, que entraram em vigor a partir de agosto. Diante da ocupação de 86% dos leitos da cidade a proposta da prefeitura será investir em blitz no âmbito de conseguirem frear a circulação no que tangue a ocupação de pacientes em acidentes de trânsito.

Mudanças estas que levaram em consideração a necessidade de funcionamento em virtude dos Dias dos pais. Marquinhos ainda declarou que o lockdown surtiu efeito inicial. Contudo infelizmente não houve uma acolhida da população e isto acaba prejudicando outras pessoas. “As pessoas intimidadas a não frequentar bares, começaram a se aglomerar em casas, com festas e eventos, e isso não impede o contágio. Nossa preocupação é redução de mobilidade, principalmente carros e motos, pra isso, temos de criar alternativas”, explicou o prefeito.

Confira as Mudanças no Novo Decreto Municipal:

O Toque de Recolher até sexta-feira é até as 20h. A partir de 1º a 16 de agosto a restrição será vigente das 21h às 5h.

Funcionamento do varejo e comércio do Centro: A partir do dia 1º; De segunda a sexta-feira, das 9h até as 19h. No sábado das 9h às 16h. Aos domingos permanece fechado.

Shoppings: De segunda a sexta-feira, com abertura às 11h e fechamento às 20h;

Academias de Ginástica: De segunda a sexta-feira das 5h às 21h. Sábado das 5h da manhã até as 16h. Domingo fechado.

Salões de beleza: De segunda a sexta das 5h da manhã às 21h. Sábado das 9h da manhã às 18h. Domingo fechado.

Restaurantes: De segunda a segunda das 5h às 21h.

Supermercados: De segunda a segunda das 5h às 21h;

Serviços essenciais: Como farmácias, hospitais, UPAS, Postos de Combustíveis e Delivery – 24h.