O Toque de Recolher deverá ser ampliado novamente em Campo Grande começando a valer a partir das 1h até 5h, de acordo com o secretário da Semadur, Luís Eduardo Costa. Esta decisão tenta evitar o avanço da transmissão do coronavírus. A previsão é que o decreto seja publicado nesta terça-feira (29), por edição Extra do Diogrande. A medida atualmente se inicia às 23h e termina as 5h do dia seguinte. Neste período somente as necessidades consideradas essenciais poderão funcionar como farmácias, supermercados e áreas da saúde. Este novo decreto deverá ter validade de mais 15 dias.