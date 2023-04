Torcedor baleado após Fla-Flu deixa UTI e deve ter alta nesta semana

O torcedor do Fluminense Bruno Tonini Moura, de 38 anos, baleado no entorno do Maracanã após um clássico contra o Flamengo, no início do mês, deixou a UTI e foi para o quarto. Ele está internado no hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e deve ter alta ainda nesta semana.

“A evolução clínica dele é bem favorável e acreditamos que ele possa ter condições clínicas adequadas para ter alta até o final dessa semana”, afirmou o diretor médico do hospital, Fábio Santoro.

Bruno recebeu, nesta quarta-feira (26), a visita do promotor de Justiça Fabio Vieira, que foi até a unidade com a intenção de ouvi-lo em relação ao crime. Porém, como a vítima alegou não estar em condições de falar no momento, o promotor irá aguardar uma nova oportunidade para realizar a oitiva.

“Como eu tive resposta da direção do hospital de que a vítima já estava em boas condições e teve sucesso na sua recuperação, eu marquei essa oitiva. Acontece que hoje ao chegar aqui me disseram que ele ficou um pouco tenso com essa situação, possivelmente por ter revivido na sua cabeça aquilo que aconteceu com ele no dia do crime e preferiu um outro momento, quando ele sair do hospital e tiver mais tranquilidade”, afirmou o promotor Fabio Vieira.

Outro torcedor morreu na briga

Bruno se recupera após ser alvo de tiros disparados pelo policial penal Marcelo de Lima. Na ocasião, o cinegrafista Thiago Motta também foi baleado e morreu. O policial, que continua preso, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado.

Segundo o MP, a discussão começou em frente a uma pizzaria na Rua Isidro de Figueiredo, onde Marcelo teria dito que “petista é igual flamenguista, tudo burro e ladrão”, o que teria provocado a confusão.