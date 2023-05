Torcedor do Napoli relata expectativa antes de possível título: “Queremos fazer um Carnaval como o do Rio”

A cidade de Nápoles, na Itália, vive a expectativa da conquista do Campeonato Italiano pelo clube local após 33 anos de espera. Mais de uma geração de torcedores ainda não tinha nascido ou era muito jovem na última vez em que isso aconteceu, quando Maradona ainda era a referência técnica do Napoli. É o caso do jornalista Antonio Moschella, que tinha seis anos em 1990.

Em entrevista à CNN, definiu a espera pela conquista com um “longo inverno” e projetou uma festa popular comparável ao Carnaval do Rio de Janeiro.

O Napoli será campeão nesta quinta (4) se pelo menos empatar com a Udinese, fora de casa. Ainda que isso não aconteça , os partenopei só não levarão o Scudetto pra casa se perderem todos os cinco jogos que terão pela frente e a Lazio vencer as cinco partidas que lhe restam na competição.