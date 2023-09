Torcedores campo-grandenses lotam bares e fazem festa após título inédito do São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Flamengo, resultado que deu aos torcedores do tricolor o título da expressiva Copa do Brasil, nunca vencida por eles, fez os torcedores “deitaram e rolaram” assim que o jogo terminou, na tarde deste domingo (24), nas principais ruas de Campo Grande. A Avenida Afonso Pena, uma das principais da cidade, foi a que mais atraiu os campeões.

Além do título, o time tricolor, como recompensa, embolsou R$ 70 milhões pela conquista. Flamengo, o vice-campeão, arrecadou R$ 30 milhões pelo feito.

Após o apito final da partida, que sagrou o São Paulo campeão, torcedores são paulinos se abraçavam, pulavam e saudavam seus ídolos. Rodrigo Nestor, um deles, o autor do golaço de empate com os flamenguistas, o do título, já que no primeiro jogo, o São Paulo havia ganhado de um a zero, domingo passado, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A festa

Robson Cleiton da Silva, 41, ao lado dos dois filhos adolescentes, Samuel e Rebeca, fanáticos são paulinos, festavam e muito depois do jogo num bar que reuniu os tricolores na tarde deste domingo (24), na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

“A vontade de vencer era tanta, diante do período que ficamos sem títulos, que vim para cá na certeza que venceríamos”, vibrava o engenheiro civil, ao lado dos também eufóricos filhos.

Luciano Diniz, 37, técnico em elevador, eufórico com o campeonato, disse que virou tricolor em 1993, ano que ainda tinha sete anos de idade e ganhou do pai um relógio de parede com o emblema do São Paulo.

“Desde lá sou são paulino. Antes, ganhávamos tantos títulos que eramos acostumados a vibrar assim.Tinha até um comodismo”, disse, sorrindo.

Diniz vestia uma camiseta de seu clube com as assinaturas de craques que jogaram por lá no passado. Ele fez questão de apontar o dedo na assinatura de um deles, Hernanes, que aposentou-se do futebol, ano passado.

Na comemoração pelos títulos deste domingo, os tricolores abraçaram a todos, incluindo flamenguistas, com os quais assistiram juntos a partida.

Caso de Natália e Isabelly, a primeira são paulina e, a amiga, flamenguista. “Saio daqui sem título, infelizmente”, afirmou a rubro-negra, que acrescentou: “mas seguimos com a nossa amizade, mais forte”, disse a torcedora que também vibrava com a vitória dos adversários.

Sávio Luiz, estudante, disse que a vitória tricolor deu-lhe duas felicidades. Fã do técnico Dorival Júnior, que treinava o Flamengo no ano passado, o então campeão do torneio vencido pelo São Paulo hoje. “Nosso técnico foi campeão lá e aqui. É o cara. Vamos ganhar mais alguns títulos com Dorival, certeza”, afirmou o torcedor.

O fim do campeonato não agradou somente os tricolores. Maria de Lourdes e o marido Edvaldo aumentaram os ganhos vendendo camisetas, faixas e bandeiras dos times brasileiros. Claro, as faixas e bandeiras do São Paulo, tiveram as vendas dobradas. Ela não quis revelar “nem uma estimativa” do quanto em dinheiro ganhou o casal, que negocia artigos esportivos há pelos menos 15 anos.

O jogo

A equipe tricolor segurou o Flamengo, na tarde de domingo (24), no Morumbi, e conquistou sua primeira Copa do Brasil.

Saiu atrás, em gol de Bruno Henrique, mas buscou com Rodrigo Nestor o empate por 1 a 1 na capital paulista, suficiente após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Trata-se do triunfo de maior expressão da agremiação desde o tri consecutivo no Campeonato Brasileiro, de 2006 a 2008.

No jogo de ida, no Maracanã, a formação tricolor executou um plano de jogo claro e se impôs sobre um adversário desorganizado, sem um padrão claro, fruto de mudanças constantes na escalação. Calleri, de cabeça, definiu o triunfo por 1 a 0.

A segunda partida, no Morumbi, foi tensa. Em desvantagem, o Flamengo esteve mais presente no ataque na etapa inicial e teve a primeira chance logo aos 30 segundos. Pedro parou em Rafael, assim como Gerson, em outra oportunidade clara. Aos 44 minutos, Rafael fez mais uma ótima defesa, em chute de Pulgar, mas a bola tocou na trave e em Bruno Henrique antes de entrar.

Para delírio do público que pagou caríssimo para estar no Morumbi, o São Paulo achou o empate ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, em cobrança de falta. Rossi saiu de soco após a batida de Wellington Rato, mas nada pôde fazer quando Rodrigo Nestor pegou o rebote, fora da área, e acertou chute forte no canto esquerdo.

No segundo tempo, não houve grandes oportunidades. O Flamengo buscou o ataque, e Sampaoli deu suas cartadas, como a entrada de Gabigol, reserva na partida derradeira. O São Paulo soube controlar o ímpeto do adversário, no entanto, e pôde celebrar seu primeiro título nacional e uma década e meia.