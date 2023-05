Torcedores do PSG pedem saída de Neymar em frente à casa do jogador

Torcedores organizados do Paris Saint-Germain protestaram nesta quarta (3) em frente à casa de Neymar, gritando para que o brasileiro deixe o clube.

As manifestações têm acontecido desde segunda-feira (1°) e começaram no centro de treinamento do PSG. Nesta quarta, um grupo de torcedores xingou e pediu a saída de Messi, que está suspenso por ter viajado à Arábia Saudita em um dia de treinos.

Neymar chegou a comentar duas publicações no Instagram sobre o assunto e confirmou que os torcedores foram até sua residência, nos arredores de Paris.

O atacante brasileiro se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, feita no início de março.

O PSG lidera o Campeonato Francês, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Mas nos últimos oito jogos, o time perdeu quatro.