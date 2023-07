Torcida brasileira está confiante na primeira estrela feminina

A seleção brasileira vai estrear nessa segunda-feira (24) na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023, que acontece na Austrália e Nova Zelândia. O jogo será em Adelaide, no Estádio Hindmarsh, às 7h, horário de Mato Grosso do Sul, e a torcida está confiante na conquista da primeira estrela feminina.

A analista customer, Rafaela Theodoro, acredita que a seleção brasileira tem crescido nesses últimos anos, e nos amistosos preparatórios para a Copa, mostrou estar preparada e ter grandes chances de trazer o título.

“Meu coração está a milhão, confio que nossas meninas estão preparadas para levantar a taça”, disse a analista, que por trabalhar em home office, vai ter mais facilidade de acompanhar os jogos dessa Copa.

Já a designer gráfica Lariane Elizario, trabalha em uma agência de publicidade, e mesmo assim, assistirá aos jogos. Isso porque a empresa liberou os colaboradores para acompanhar a Copa do Mundo, assim como fez com a seleção masculina, em dezembro do ano passado.

“A gente vê toda empresa se movimentando pra enfeitar o ambiente corporativo em época de Copa do Mundo masculina, fazendo bolão, parando pra assistir os jogos em conjunto, indo de camiseta do Brasil nos dias de jogos, e não vemos isso acontecer na Copa feminina, por quê? Nossas jogadoras mulheres não merecem?”, questiona Elizario.

A designer gráfica também está confiante no título, e acredita que o Brasil tem um time bem formado, que mescla jogadoras estreantes, com muita vontade de ganhar, e a experiência de outras atletas, como é o caso de Marta.

“É a útima copa da Rainha Marta, isso é um peso enorme pra transformar em garra pra essas meninas mais novas fazerem de tudo pra chegar à vitória”, acredita Lariane.

Indo na mesma direção que o governo federal e alguns estados e municípios do país, o governo do Estado também decretou ponto facultativo para que os servidores possam assistir aos jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, o que segundo o governador Eduardo Riedel, é uma “questão de igualdade”.

As torcedoras estão não só ansiosas pela estreia da seleção, mas também acompanhando outros jogos dessa Copa. Devido a diferença de fuso horário, os jogos têm ocorrido no período do final da noite, madrugada e início da manhã aqui no Brasil.

“Os jogos que não consegui acompanhar, vi melhores momentos depois, para ficar atualizada das possíveis adversárias da seleção brasileira. Já assisti a copa antes, mas este ano está mais fácil de acompanhar porque está sendo transmitida por vários meios, e está sendo bastante comentada. Pela primeira vez, estamos ouvindo falar de Copa do Mundo Feminina”, pontuou Rafaela.

Essa é a 9ª edição da Copa do Mundo Feminina, e é a primeira vez que 32 seleções vão disputar o torneio. Para essa partida de estreia, a estrela da seleção brasileira, Marta, deve começar no banco de reservas. A camisa 10 tem treinado separado por uns dias, devido a um desgaste na coxa esquerda. Entre as titulares estarão Antônia, Tamires, Kerolin e Debinha.

