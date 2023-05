Torcida do River Plate-ARG chega em peso no Rio de Janeiro; veja imagens da festa

A torcida do River Plate-ARG está em peso para acompanhar a equipe diante do Fluminense, em jogo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, nesta terça-feira (2), no Maracanã.

Foram colocados 4 mil ingressos à disposição para os argentinos e, nos últimos dias, eles fizeram filas no Maracanã e foram receber a equipe no hotel.

Os argentinos começaram a chegar na cidade ainda na última sexta-feira (28), para emendar o feriado e estar no estádio. As praias de Copacabana, local comum de encontro entres torcidas argentinas, estavam lotadas de hinchas do River. Por todos os cantos, era possível ver torcedores com bandeiras, camisas calções e casacos do time argentino.

Logo cedo, os argentinos já chegaram na porta do Maracanã para retirada de ingressos e para aguardar o início da partida, marcada para 21h (de Brasília).

Torcedores do River Plate tomaram a orla de Copacabana agora há pouco, no pré jogo de logo mais entre Fluminense e River, pela Libertadores. pic.twitter.com/3LFxxSlEle — Diário das Torcidas (@DTorcidas) May 2, 2023

Situação do Grupo D

O River Plate precisa vencer para se manter firme no Grupo D. Depois de perder para o The Strongest-BOL na estreia, os argentinos se recuperaram com vitória sobre o Sporting Cristal-PER.

Líder com seis pontos em dois jogos, o Fluminense pode encaminhar a classificação em caso de vitória. Isto porque o Tricolor carioca abriria seis pontos de vantagem dos argentinos, que ainda tem um confronto direto com o The Strongest.

📍🇧🇷 Vayas a donde vayas ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/0uQ5txa0DX — River Plate (@RiverPlate) May 2, 2023

Este será o sétimo jogo entre as equipes e o Fluminense leva vantagem. Ao todo são duas vitórias do Flu, uma do River e três empates. Em 2021, eles também se encararam na fase de grupos da Libertadores, e o Tricolor venceu em Buenos Aires e empatou no Maracanã.