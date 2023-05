Torcida xinga e vaia, mas Maurício Barbieri aprova atuação do Vasco contra Santos

O Vasco foi derrotado mais uma vez em São Januário nesta Série A do Campeonato Brasileiro, agora diante do Santos, e o técnico Maurício Barbieri foi muito xingado. Mesmo assim, o treinador aprovou a postura da equipe neste domingo (14).

Não vai me tirar o sono (os xingamentos). Esse grito entendo. É um sentimento de frustração. Torcedor precisa estar ciente que compartilhamos do mesmo sentimento. O torcedor responde de outra forma Mauricio Barbieri, técnico do Vasco

“Não posso reprovar o quanto eles buscaram. Nós vamos trabalhar mais e melhor, e vamos tentar buscar novamente no sábado. Não entregamos os resultados que nós e o torcedor esperavam”, comentou o técnico.

Barbieri explicou as mudanças que fez na equipe, como a saída de Alex Teixeira do time titular, mudando o meio de campo que vinha jogando com mais frequência, adiantando Gabriel Pec.

“O Jair não estava 100% porque ele teve uma entorse no tornozelo em um carrinho do Zé Roberto, então a ideia era ajudar a proteger o Jair. O Alex (Teixeira) estava com sinais de cansaço segundo os exames. Entendemos que seria um risco ele jogar os 90 minutos. Fizemos bem, porque estávamos melhor até a hora do gol deles”, contou.

“Até o City tem dificuldade com retrancas”

Questionado sobre o motivo pelo qual o Vasco não conseguiu furar a defesa santista, assim como já tinha acontecido no confronto com o Bahia, o técnico Maurício Barbieri usou como exemplo o empate entre Real Madrid-ESP e Manchester City-ING, pela Liga dos Campeões.

“Isso de enfrentar equipes fechadas é uma dificuldade de todos os clubes. O City encontrou dificuldade com o Real Madrid quando eles desceram, no bloco, a gente fez isso contra o Fluminense. Quando você cai para 40 metros, fica mais difícil de criar do que em 105 metros”, disse, comentando sobre a quantidade elevada de cruzamentos.

“Cruzamos muitas bolas porque eles estavam fechados. Criamos com Alex, criamos com o Pedro. Não conseguimos eficiência, porque tinha faltado sorte. Isso tem um peso importante para um resultado negativo para uma sequência que não gostaríamos, mas vamos tentar seguir em frente”, finalizou.

O Vasco volta a campo no sábado (20), diante do São Paulo, no Morumbi, pela Campeonato Brasileiro.