Torcidas organizadas do Brasil: conheça quais são as maiores

Torcidas organizadas do Brasil são um fenômeno bastante peculiar. Para aqueles que estão acostumados com a rotina de jogos de futebol, certamente já se depararam com bandeiras, faixas e cantos entoados de maneira estridente pelas arquibancadas.

Mas o que faz uma torcida ser considerada organizada? São torcedores que se reúnem com o intuito de apoiar o seu time de maneira mais intensa e entusiasmada do que os demais torcedores — e incondicionalmente.

Esses grupos costumam ter uma hierarquia e uma série de normas de conduta, e costumam se reunir em um local específico do estádio, muitas vezes ostentando bandeiras e símbolos que representam a sua agremiação.

Veja a seguir, quais são as maiores torcidas organizadas do Brasil, ou seja, aquelas que conseguem reunir o maior número de membros. Além disso, veja também quais são as principais torcidas do País.

Qual é a maior torcida organizada do Brasil?

A Gaviões da Fiel, do Corinthians, é a maior torcida organizada do Brasil. Segundo o site oficial da própria torcida, em 2018, eram 115 mil associados. No entanto, há pessoas que não são registradas.

As 10 maiores torcidas organizadas do Brasil

Junto com a Gaviões da Fiel, existem outras grandes torcidas organizadas no País. Conheça cada uma delas.

1. Gaviões da Fiel, do Corinthians

A Gaviões da Fiel fica em primeiro lugar nas torcidas organizadas do Brasil. Além do Brasil, ela tem uma sede no Japão.

Foi criada em 1.º de julho de 1969, a partir de um grupo de torcedores que se reunia para acompanhar os jogos do time no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo. O nome foi escolhido em homenagem à torcida corintiana, que é conhecida como a “Fiel”.

Ao longo dos anos, o sucesso da torcida organizada foi tão grande que, em 1975, ela passou a fazer parte do carnaval paulistano.

Em 1989, o bloco Gaviões da Fiel foi convidado a participar do grupo de acesso das escolas de samba de São Paulo, ficando com o vice-campeonato. Em 1955, ganhou o primeiro título.

2. Mancha Verde, do Palmeiras

A Mancha Verde (atualmente chamada Alviverde) também é uma das grandes torcidas organizadas do País, dentro do time do Palmeiras, sendo criada 11 de janeiro de 1983.

Ela foi o resultado da união de três torcidas: Império Verde, Inferno Verde e Grêmio Alviverde.

A ideia era organizar uma nova representação para a torcida palmeirense. O nome é uma referência a cor da camisa do Palmeiras. Também existe um bloco carnavalesco chamado Mancha Verde, a qual foi campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo em 2022.

Ela foi extinta em 1995, devido a briga com a torcida rival. Retornou em 1997, com o título Mancha Alviverde.

3. Independente, do São Paulo

A Independente é uma das maiores torcidas organizadas do Brasil representadas por São Paulo, nesse caso, pelo time de São Paulo. Ela surgiu em março de 1972, sendo uma cisão de membros da Torcida Uniformizada do São Paulo (TUSP), em 1972.

A disputa do São Paulo pela Copa Libertadores da América foi o pano de fundo, no qual, os torcedores estavam descontentes com a TUSP.

O nome reflete o ideal “de total independência do clube”. É também uma escola de samba da cidade de São Paulo.

4. Raça Rubro-Negra, do Flamengo

A Raça Rubro-Negra é a maior torcida organizada do Brasil no Rio de Janeiro. Foi criada no dia 24 de abril de 1977. O nome vem do primeiro presidente, Cláudio Cruz, que acreditava ser a principal característica da torcida.

Está associado também ao lema Raça, Amor e Paixão pelo clube. Na época da criação, eram espalhados cartazes com os dizeres “Vem aí o Maior Movimento de Torcidas do Brasil”.

5. Força Jovem, do Vasco

Também no Rio de Janeiro, a Força Jovem Vasco (FJV) representa a maior torcida organizada do Vasco. Surgiu no ano de 19 de fevereiro de 1970. No ano de fundação da torcida, o Vasco foi Campeão Carioca.

Antes da torcida, a Torcida do Vasco começava a encher o Maracanã do meio para trás do gol. No entanto, depois dela, passou a ser justamente o contrário.

Em 2013, a torcida se envolveu em uma briga com torcedores do Clube Atlético Paranaense — o que obrigou ela a ficar fora dos estádios por 9 anos.

6. Galoucura, do Atlético-MG

Outra torcida organizada conhecida do Brasil é a Galoucura, fundada em 11 de novembro de 1984. Ela representa o Atlético Mineiro. A partir de 2008, ela se tornou uma escola de samba, inspirada no modelo das escolas-torcida da cidade de São Paulo.

O nome é uma referência à loucura e à paixão dos torcedores pelo Atlético Mineiro, que é conhecido como o “Galo”.

7. Máfia Azul, do Cruzeiro

A Máfia Azul é mais uma torcida organizada grande do Brasil, mas que fica atrás do Galoucura. Ela representa o time do Cruzeiro e foi fundada em 5 de junho de 1977.

Os responsáveis foram os irmãos Henri e Éder Toscanini, aos 15 e 14 anos, respectivamente. Eles foram com uma camisa com esse termo escrito ao Mineirão. A torcida está banida dos estádios até 2024 devido a eventos violentos.

8. Fúria Jovem (Botafogo)

A terceira torcida organizada do Brasil mais forte do Rio de Janeiro é a Fúria Jovem. É uma torcida mais jovem, de fato: surgiu em 21 de junho de 2001. Ele surgiu em apoio a um momento difícil do time, sendo composta por dissidentes da Torcida Jovem do Botafogo.

9. Torcida Jovem Santista, do Santos

Entre as maiores torcidas organizadas do Brasil, também está a Torcida Jovem Santista. Foi criada no dia 26 de setembro de 1969, por 13 garotos na cidade de São Paulo — e não em Santos — apaixonados pelo Peixe.

Ela é uma das criadoras da Associação das Torcidas Organizadas de São Paulo. Também conta com uma escola de samba desde 2003.

10. Os Fanáticos, do Athletico-PR

Fora do eixo-sudeste, há também Os Fanáticos, representando a maior torcida do Athletico Paranaense e também do Estado do Paraná.

Criada em 24 de outubro de 1977 por um grupo de jovens torcedores apaixonados, ela surgiu da necessidade da ausência da ETA(Esquadrão da Torcida Atleticana). Por isso, é uma união dessa torcida com a Jovem CAP.

Maiores torcidas do Brasil

Além das torcidas organizadas também existem as maiores torcidas do País. Segundo pesquisa feita pela CNN Esportes/Itatiaia/Quaest, um em cada quatro brasileiros que gostam de futebol é flamenguista.

24% dos brasileiros com mais de 16 anos que se declaram amantes do futebol torcem para o Flamengo.

Depois dele, estão o Corinthians (18%), o Palmeiras (9%) e o São Paulo (8%). Empatados, estão os rivais mineiros Atlético e Cruzeiro (5%).

Depois, entra o Vasco (4%), o Grêmio e o Santos (3%) e o Bahia, Internacional e o Sport (2%).

Qual foi a primeira torcida organizada do Brasil?

A Charanga Rubro-Negra, do Flamengo, foi a primeira torcida organizada. Ela surgiu em 11 de outubro de 1942, tendo fundado Jayme de Carvalho como fundador.

A história das torcidas organizadas brasileiras

Apesar de algumas iniciativas anteriores, as torcidas organizadas brasileiras começaram a ganhar força nos anos 60.

Elas se tornaram parte importante da cultura do futebol, com suas bandeiras, faixas e cânticos que animam as arquibancadas e incentivam o time em campo.

São essas torcidas também que atuam como protagonistas em protestos e surgiram como forma de questionamento aos gestores do time.

Apesar disso, as torcidas organizadas também têm um histórico de violência e confrontos com outras torcidas e com a polícia. Esses conflitos se intensificaram nas décadas de 1980 e 1990.

Isso gerou algumas medidas para coibir a violência nos estádios, como a proibição de bandeiras e instrumentos musicais em algumas arenas, a implantação de câmeras de segurança e a criação de delegacias especializadas em ocorrências envolvendo torcedores.

