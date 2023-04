Tornozeleiras eletrônicas poderão ser colocadas em agressores de mulheres em MS

Com apoio da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a medida que impõe tornozeleira eletrônica em homens que agrediram suas companheiras e estejam cumprindo medidas protetivas. O projeto em questão passará por um estudo mais aprofundado após o pedido da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB).

A medida também conta com apoio do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e do Fonavid (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).

A tornozeleira seria elemento principal para que exista a garantia do cumprimento da determinação judicial, menor gasto do Estado com o monitoramento do que com o agressor preso e possibilidade de redução da superlotação do sistema carcerário.