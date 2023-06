Trabalhador bate carro em caminhão e morre na BR-163, em Campo Grande

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta quinta-feira (29), no Macroanel Rodoviário que liga a MS-010, com a BR-163, saída para Rochedinho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia, o motorista do Kwid invadiu a pista contrária e bateu na lateral frontal esquerda do caminhão boiadeiro.

O veículo rodou na pista. O motorista morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O caminhão rodou e caiu em um barranco. Os bombeiros utilizam desencarcerador para retirar o homem que morreu e ficou preso às ferragens.