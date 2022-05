Na manhã desta terça-feira (10), um trabalhador ficou ferido ao podar árvores com motosserra na BR-262 em Villa Romana, Campo Grande. O homem foi socorrido pelo SAM (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa com ferimento profundo na perna. Durante os primeiros atendimentos, ele desmaiou no veículo de socorro e foi levado inconsciente ao hospital. A vítima prestava serviços a uma empresa terceirizada contratada pela Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano). Ele usava apenas um colete de segurança no momento do acidente. O trabalhador não tinha equipamento de segurança.