COXIM/MS – O gari José Carlos Pereira da Silva, 41 anos, foi alvejado por três tiros ontem à tarde, bairro bandiera, em Coxim – 250 km da Capitall. Dois tiros acertaram as costas da vítima e um a nuca.

A vítima estava sentada em uma cadeira na varanda do bar conversando com um homem quando duas pessoas chegaram em uma motocicleta, de cor vermelha. O garupa desceu com um litro de pinga na mão, jogou no chão e foi em direção ao gari.

José Carlos ainda tentou correr, mas foi perseguido pelo atirador, que fez vários disparos. Em seguida, o autor fugiu na moto e com a ajuda do piloto. A vitima já tem passagem pela polícia, em 2017 ele foi acusado de matar um agiota, foi preso, mas saiu após concessão de habeas corpus. Zé Carlos sempre negou participação no crime.

O assassino ainda não foi identificado e caso está sendo investigado pela 1ª delegacia de Coxim.