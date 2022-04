BATAGUASSU – MS (Correspondente) – Um homem foi atropelado na noite desta segunda-feira (25), quando retornava do trabalha pela BR-267. O acidente ocorreu quando a vítima retornava pela rodovia junto com outros colegas. Em certo momento, um motorista de um veículo Fiat Uno invadiu o acostamento em direção ao grupo e atropelou o trabalhador. Após o acidente, o motorista fugiu para o interior do mato, deixando para trás o amigo que estava de carona no veículo. De acordo com o passageiro do veículo, os dois haviam ingerido bebidas alcóolicas momentos antes do acidente.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros com escoriações pelo corpo, porém sem suspeita de ferimentos graves. O condutor do uno não foi identificado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para realizar os procedimentos de investigação e o veículo foi removido a um pátio conveniado da PRF.