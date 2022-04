Um jovem de 23 anos foi esfaqueado na Avenida Capital, após sair do trabalho na noite de quarta-feira (27). Um ladrão aproximou-se do rapaz e anunciou um assalto. A vítima reagiu e acabou sendo esfaqueada pelo assaltante. As pessoas ouviram gritos de socorro e chamaram a polícia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima. Moradores apontaram o suspeito conhecido por abordar trabalhadores da região. A polícia encontrou celular roubado na casa do autor. O suspeito foi preso e levado para o Depac (Serviço Comunitário de Emergência) do centro.