José Matos Camelo (60) morreu eletrocutado nesta sexta-feira (29), enquanto realizava reparos em freezer, na Rua Zita Rosa Chaco, no loteamento Alto da Boa Vista, em Campo Grande. Segundo os familiares ele realizava “bicos” inclusive como técnico em manutenção de aparelhos de refrigeração. Ele recebeu uma carga de 220 volts no momento que fazia o reparo. O acidente fatal ocorreu na sua casa. Equipes de resgate foram acionados, mas ele não resistiu. João não tinha emprego fixo pois cuidava da sua mãe idosa com Alzheimer e outros problemas de saúde. O caso está sendo investigado.