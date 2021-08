NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – Um trabalhador morreu atropelado nesta tarde de sexta-feira (6) numa obra de pavimentação da MS-473. De acordo com as informações a vítima usava uma bomba costal com 20 litros de óleo. No momento do acidente ele passava óleo num rolo compressor e deveria sair pelo lado oposto conforme combinado. Contudo o funcionário saiu pelo lado errado e o rolo passou por cima dele duas vezes. Equipes do Samu foram acionados, mas ele morreu no local. A Perícia esteve no local. O caso está sendo apurado pela Polícia.