FÁTIMA DO SUL – MS (Correspondente) – Um trabalhador morreu e outro ficou gravemente ferido após receberem uma descarga elétrica durante um serviço às margens da BR-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina. Segundo as primeiras informações sobre o acidente, as vítimas estavam em cima de um andaime e a estrutura teria encostado na rede elétrica de alta tensão, causando a descarga. Um dos trabalhadores morreu no local, já o outro foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Sias com diversas queimaduras. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a Polícia Civil está no local para realizar os levantamentos.