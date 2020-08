Um trabalhador morreu na última sexta-feira (14) em supermercado no Recife. A vítima foi identificada como Manoel Moisés Cavalcante, ele atuava no local como representante de vendas e não era funcionário do Carrefour. O corpo foi coberto por caixas de papelão, engradados de cerveja e tapumes improvisados entre as gôndolas. A empresa disse em nota hoje (19) que não encontrou outra forma de proteger o corpo do trabalhador. O caso veio à tona após internautas reagiram com indignação nas redes sociais. Funcionários e clientes que estavam no supermercado disseram que o estabelecimento permaneceu funcionado normalmente. A causa morte foi infarto.