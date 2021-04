RIBAS DO RIO PARDO-MS (Correspondente) – Funcionário de uma fazenda do município atacou nesta quinta-feira (1) um colega de trabalho com golpes de facão no pescoço. Os fatos ocorreram após uma discussão. A Polícia Militar foi acionada para comparecer a UPA do Jardim Universitário, na Capital. Pois havia um trabalhador rural que estava recebendo atendimento médico devido ter sido esfaqueado. No local os policiais tiveram contato com um representante da fazenda que explicou que dois funcionários se desentenderam e ambos se gladiaram. O autor não foi localizado. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia após alta médica.