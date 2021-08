IGUATEMI – MS (Correspondente) – O trabalhador rural Daniel Martines (48) morreu atropelado na MS-180 ao atravessar a rodovia para urinar na noite deste domingo (1). De acordo com o B.O, o acidente aconteceu por volta das 18h15 da noite deste domingo (1º), quando Daniel que estava em uma camionete na companhia de mais duas pessoas e pediu para que o motorista parasse o carro, já que precisava urinar.

Ele, então, atravessou a rodovia e quando voltava para a camionete acabou atropelado por um veículo Gol, que tinha como ocupantes um casal, que estava indo buscar o filho no município. O motorista ficou até a cegada do socorro, mas Daniel morreu no local. O motorista que provocou a acidente não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e acabou sendo encaminhado para a delegacia.