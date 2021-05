Motorista de ônibus de 43 anos precisou amputar uma das pernas após explosão de um compressor de ar, na tarde desta segunda-feira (17), no Polo Empresarial, em Chapadão do Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima precisou amputar a perna esquerda, além de sofrer com uma fratura exposta na perna direita. De acordo com o site Jovem Sul News, um colega de trabalho da vítima estava calibrando pneu de ônibus, quando ocorreu a explosão do compressor de ar.

Estilhaços do equipamento atingiram as pernas do motorista, que sofreu amputação da esquerda, abaixo do joelho. O rapaz foi encaminhado para o hospital e deverá ser encaminhado para Campo Grande.