Dois jovens de 20 e 27 anos foram socorridos após caírem de um andaime dentro de uma empresa de produtos higiênicos no Jardim Columbia saída para Cuiabá em Campo Grande. As vítimas prestavam serviço elétrico no local e caíram de uma altura de aproximadamente 5 metros. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros conscientes e orientados a Santa Casa. Um deles fraturou o cotovelo e o outro o tornozelo.