Trabalhadores morrem soterrados durante construção em obra de silo em Sonora

Dois trabalhadores morreram soterrados em obra de silo na fazenda Bom Jesus em Sonora. Os proprietários da fazenda contrataram uma empresa especializada para construir o silo, que armazenaria milho e soja.

Os operários submersos eram empregados dessa empresa. Durante a execução da obra, foi necessária a perfuração de aproximadamente 8 metros abaixo da terra para instalar um elevador que, futuramente, transportaria os grãos da parte inferior do silo para a parte superior, facilitando o processo de secagem.

Neste processo foi que o desabamento ocorreu soterrando os operários. Na hora do acidente, eles finalizavam um quadrado de 12×12 metros e preparavam para a montagem da ferragem e do concreto. Até o momento, as identidades das vítimas não foram reveladas. O caso está sob investigação.