O deputado estadual Coronel David (PL) acredita que as promoções funcionais são importantes instrumentos de desenvolvimento e profissionalização na carreira pública.

Para mostrar a devida importância a essa necessidade, o parlamentar recebeu os policiais penais Richard Dias (Comandante do Cope – Comando de Operações Especiais Penitenciárias) e Elvis Andrade do GEP (Grupo de Escolta Penitenciária) nesta segunda-feira (25.04) para tratar sobre as promoções funcionais dos servidores estaduais junto ao Governo do Estado.

“Sou policial penal lotado no município de Três Lagoas e atuo no GEP, grupamento de escolta e vim conversar pessoalmente com o deputado Coronel David para que ele seja uma ferramenta de diálogo junto ao Governo do Estado olhando com carinho as promoções funcionais dos servidores, em especial a turma de 2014. No caso da nossa turma, a primeira promoção e a segunda já entrou no direito adquirido e vai para quase três anos de atraso”, frisou Andrade.

Apoio às forças de segurança

O policial penal também relembrou as recentes promoções funcionais conquistadas pelos policiais militares e civis e que tiveram o apoio do deputado Coronel David, por isso pede uma articulação direta junto ao Governo do Estado nesta demanda. “Vimos que outras forças de segurança conseguiram a promoção funcional de forma automática e com certeza merecidamente, mas aos olhos da nossa legislação, as promoções funcionais são um poder discricionário do Estado. Quase todas as turmas da Agepen têm enfrentado este problema, que é o atraso nas promoções e precisamos deste apoio do deputado Coronel David para iniciar esta luta da categoria junto ao Governo”, concluiu.

Deputado da segurança pública

“Todos os policiais penais sabem o compromisso que eu tenho com a categoria. Prova disso, apresentei a PEC 8/2019, mudando a nossa Constituição Estadual e hoje os policiais penais de fato e de direito fazem parte das forças de segurança de Mato Grosso do Sul, além de outras melhorias como o aumento do efetivo policial no sistema prisional. Temos o dever de respeitar estes profissionais pela função que exercem, por isso estou sempre em contato com as necessidades e demandas da categoria. Vamos batalhar para uma articulação junto ao Executivo Estadual com um diálogo franco e transparente, para que estas promoções ocorram o quanto antes, pois as promoções funcionais atestam o reconhecimento do Estado aos homens e mulheres que atuam protegendo a nossa sociedade”, destacou Coronel David.