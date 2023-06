Trabalho em conjunto entre Polícia Nacional do Paraguai e PM de Ponta Porã culmina em recuperação de joias roubadas no Paraguai avaliadas em mais de 28 mil reais

Ponta Porã (MS) – O fato ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (09/06), quando Policiais Militares do 4º BPM foram acionados por uma vítima de roubo ocorrido em território paraguaio e que foi encaminhada aos Policiais Militares por uma equipe de Policiais Nacionais do Paraguai, pertencentes à 3ª Comissaria de Pedro Juan Caballero.

De acordo com a vítima (38), o roubo ocorreu no dia 05/06/2023, onde o autor lhe subtraiu duas correntes, duas pulseiras e dois anéis de ouro e, na data de hoje, os Policiais Nacionais do Paraguai conseguiram localizar e prender o autor do roubo o qual alegou que teria entregue as joias a um comparsa que acabou vendendo em território brasileiro, para um estabelecimento comercial de compra e venda de joias, pelo valor de R$ 5.570,00 (cinco mil e quinhentos e setenta reais). Segundo o autor preso, ambos dividiram o dinheiro arrecadado pela venda das joias.

De posse das informações, os Policiais Militares se dirigiram até o comércio indicado pelo autor e, em contato com o proprietário, este informou que realmente comprou as joias pelo referido valor e que as mesmas se encontravam em sua posse, mas que teria emitido nota fiscal e, ainda, registrado em sistema do estabelecimento todo o pagamento relacionado às joias, bem como possuía gravações de áudio e vídeo do autor que lhe vendeu.

Que, após a vítima realizar os procedimentos legais em território paraguaio, se dirigiu ao 4º Batalhão de Polícia Militar para reaver seus pertences subtraídos e, segundo a mesma, o valor total das joias ultrapassava a quantia de 40 milhões de Guaranis (aproximadamente 28 mil reais).

Ao retornarem ao estabelecimento comercial, em companhia da vítima, em primeiro momento o proprietário se opôs em entregar a joias, pois alegou que ficaria com um prejuízo acima de R$ 5 mil. No entanto, após os policiais explicarem os procedimentos legais, este acabou cooperando e entregou as joias as quais foram prontamente reconhecidas pela vítima.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao Primeiro Distrito Policial para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação do 4º BPM/CPA 1

