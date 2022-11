A região de Canaã é muito citada na Biblia. O alfabeto cananeu foi inventado por volta de 1800 a.C. e foi usado e por muitas outras regiões, mas até agora nenhuma inscrição cananeia significativa havia sido traduzida. Mas a descoberta de um pente feito de marfim de cerca de 1700 a.C. em Israel mudou tudo isso. O pente foi desenterrado em Tel Lachish (Laquis), em Israel, por uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade Adventista do Sul nos Estados Unidos em 2017.

No pequeno pente havia uma inscrição que foi decifrada pelo epigrafista semítico dr. Daniel Vainstub na Universidade Ben Gurion (Israel) como um “feitiço” para se livrar dos piolhos. As letras da inscrição foram gravadas de uma maneira muito superficial no pequeno pente de marfim, de aproximadamente 3,5 por 2,5 cm. Com dentes em ambos os lados ele era semelhante aos usados atualmente para se livrar de piolhos.

Embora suas bases ainda sejam visíveis, os próprios dentes do pente foram quebrados na antiguidade. De um lado o pente tinha seis dentes grossos usado possivelmente para desembaraçar os nós do cabelo, do outro lado, catorze dentes finos eram usado para remover os piolhos e seus ovos. No centro 17 letras cananeias de formas arcaicas formam sete palavras em cananeu, dizendo: “Que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba.”

“Essa é a primeira frase encontrada na língua cananeia em Israel. Há cananeus em Ugarit, na Síria, mas eles escrevem em uma escrita diferente, não no alfabeto que é usado até hoje. As cidades cananeias são mencionadas em documentos egípcios, as Cartas de Amarna, que foram escritas em acadiano e na Bíblia hebraica. A inscrição em um pente é uma evidência direta do uso do alfabeto nas atividades diárias há cerca de 3.700 anos. Este é um marco na história da capacidade humana de escrever”, disse Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém.